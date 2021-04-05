Talas Belediyesi çiftçilere 18 ton baklagil tohumu dağıtıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin çiftçiye yönelik tohum destekleri sürüyor.
Talas Belediyesi Reşadiye Ek Binası'na gelen üreticiler nohut ve kuru fasulyeden oluşan tohumlarını teslim alıyor.
Verilen tohum desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.
Çiftçi İlim Sancak, geçen yıl ektikleri fasulyeden iyi verim aldıklarını, bu yıl da fasulye ekmeye karar verdiklerini belirtti.
Koçcağız Mahallesi'nden çiftçi Ferhat Odabaşı da "Talas Belediyesinin tarıma çok güzel destekleri var teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Talas Belediyesi baklagil tohumu dağıtıyor - Son Dakika