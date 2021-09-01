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Talas'tan yatırımcılara büyük fırsat - Son Dakika

Talas'tan yatırımcılara büyük fırsat

01.09.2021 11:32
Talas'tan yatırımcılara büyük fırsat, System.String[]

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmazın satışını içeren ihaleye sayılı günler kaldı.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmazın satışını içeren ihaleye sayılı günler kaldı.

8 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale ile Talas'ın çeşitli bölgelerinde yer alan 3 villa parseli, birer adet ticari parsel, kütle parsel ve özel sağlık tesisi alanı ile Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 dairenin satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu ihaleden elde edilecek gelir ile ilçe genelinde yapılması planlanan yeni hizmet ve yatırımlara kaynak sağlanmış olacak. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

Ayrıca www.talas.bel.tr/duyurular adresinden hem bilgi almak hem de satılık taşınmazların videosunu incelemek mümkün. - KAYSERİ

Talas'tan yatırımcılara büyük fırsat

Talas Belediyesi, Eylül, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas'tan yatırımcılara büyük fırsat - Son Dakika


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