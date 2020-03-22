Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak - Son Dakika

Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşturulan Talas Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 4 ekip oluşturdu.

Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşturulan Talas Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 4 ekip oluşturdu.


İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen, 'İhtiyaç halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali veya Kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu Oluşturulacaktır' kararınca Talas Vefa Destek Grubu oluşturuldu.


Talas Vefa Destek Grubu tarafından yapılan toplantıda, belediye emniyet ve Kızılay görevlilerinden oluşan 4 ayrı ekip kurulması, ekiplerin belediye tarafından tahsis edilen araçlar ile hareket etmesi, Vefa Destek Grubu hizmet ekibinin belediyeye ait Esma Hatun Tesisleri'nde konuşlandırılması, çalışma saatleri 09: 00-17: 00 arasında olması ve haftanın 7 günü siparişlerin alınması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda şu kararlar da alındı:


"112'ye gelen başvurular Vefa Destek Grubu hizmet hattına ulaştırılacak. Masa başındaki personel sipariş veren kişinin tercih ettiği market yetkilisi ile iletişime geçirecek. Siparişi veren kişi alışverişinin yapılmasını istediği marketin elemanı tarafından aranarak sipariş alınacak, istenen siparişi hazırlayacak ve yerine teslim edilmek üzere ekibe dahil olacak.


Market yetkilisi hazırlanan siparişlerle birlikte yerine teslim edilmek üzere ekibe dahil olacak. Kart veya nakit ödemelerde sadece market ekibi muhatap olacak. Kırsalda bu çalışma muhtarlar üzerinden ekibe ulaştırılacak. Marketler kendilerine özel direkt sipariş hatlarından da aldıkları siparişleri kendi araçlarıyla evlere servis yapacak. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Talas Belediyesine ve Talas Kızılay Şube Başkanlığına kayıtlı muhtaç ailelerin ihtiyaçları mutat olduğu üzere kendilerine ulaştırılacak. Bu çalışmaya katılmak isteyen diğer marketler Vefa Destek Grubuna müracaat ederek hizmete katılabilecekler." - KAYSERİ

Koronavirüs, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:59 Kaynak: İHA

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