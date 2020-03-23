Talasemi Federasyonundan "kan bağışı" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Talasemi Federasyonundan 'kan bağışı' çağrısı - Son Dakika

Talasemi Federasyonundan "kan bağışı" çağrısı

6 saat önce

Talasemi Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Faruk Başdemir, vatandaşları "kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.

Talasemi Federasyonundan

Talasemi Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Faruk Başdemir, vatandaşları "kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.

Başdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talasemi hastalarının yaşam sürecinde 21 günde bir kan almaları gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar tamamen Türk Kızılay tarafından kanların temin edildiğini ifade eden Başdemir, artık Kızılay'ın kan toplama işlemlerinin tamamen durdurulduğunu, sadece kendi merkezlerinde toplandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gönüllü kan vermek isteyenlerin Kızılay'a uğrayarak kan bağışı yapmaları gerekiyor. Aksi halde çocuklarımızın yaşam süreleri daralacak ve kısalacak. Kızılay hijyenik ortamında birebir kan almakta. Ferdi olarak herkes gidip burada gönüllü kan verebilir. Çocuklarımıza bu konuda yardımcı olalım. Sivil toplum kuruluşu olarak tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, 'kan veren, can veren' diyoruz."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı
Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Talasemi Federasyonundan "kan bağışı" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]