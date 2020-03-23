Talasemi Federasyonundan

Talasemi Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Faruk Başdemir, vatandaşları "kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.

Başdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talasemi hastalarının yaşam sürecinde 21 günde bir kan almaları gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar tamamen Türk Kızılay tarafından kanların temin edildiğini ifade eden Başdemir, artık Kızılay'ın kan toplama işlemlerinin tamamen durdurulduğunu, sadece kendi merkezlerinde toplandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gönüllü kan vermek isteyenlerin Kızılay'a uğrayarak kan bağışı yapmaları gerekiyor. Aksi halde çocuklarımızın yaşam süreleri daralacak ve kısalacak. Kızılay hijyenik ortamında birebir kan almakta. Ferdi olarak herkes gidip burada gönüllü kan verebilir. Çocuklarımıza bu konuda yardımcı olalım. Sivil toplum kuruluşu olarak tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, 'kan veren, can veren' diyoruz."