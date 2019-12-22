Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı - Son Dakika

Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı

6 saat önce

Kayseri'de talasemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için konferans düzenlendi.

Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı, System.String[]

Kayseri'de talasemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için konferans düzenlendi.

Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) Talasemi Farkındalık Konferansı gerçekleştirildi.

Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Başdemir, konferansta talaseminin oluşumu, tedavisi, ilik nakli ve hastalığa karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgiler verdi.

Konferans sonunda AGÜ Rekto¨ru¨ Prof. Dr. I·hsan Sabuncuogˆlu'na derneğe verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Oturduğu sıraya sıkışan öğrenci herkesi gülme krizine soktu Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu

Son Dakika Haberleri
16:40 Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
16:40 Başkentte Balık Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
16:37 Balıklıgöl turist akınına uğradı - Son Dakika
16:33 Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu - Son Dakika
16:33 İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 16:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]