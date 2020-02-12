Talasemi hastası Ecrin

Siirt'te talasemi rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen 8 yaşındaki Ecrin Seval Yılmaz'ın eğitim aşkı engel tanımıyor.



Merkez Barış Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şükrü Yılmaz'ın 5 çocuğundan Ecrin'e 2 yaşında talasemi teşhisi konuldu.

Rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle 3 yıldan bu yana okula devam edemeyen ancak eğitimini sürdürmek isteyen Ecrin, üniversite mezunu babasının desteğiyle hasta yatağında derslerine çalışmayı sürdürdü.

İki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim uygulaması için yaptıkları başvuru olumlu sonuçlanan Ecrin için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen görevlendirildi.



Hafta içi belirli günlerde evine gelen öğretmenden eğitim gören Ecrin'e babası Yılmaz da eğitim desteği sunuyor.

Eğitim aşkı ile hayata bağlanan Ecrin rahatsızlığına rağmen günün büyük bölümünde evinde ders çalışıyor.

"Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim"

Ecrin Seval Yılmaz AA muhabirine, en büyük özleminin okula gitmek olduğunu söyledi.

"Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Keşke okula gidebilsem." diyen Yılmaz, hastaneye gittiğinde doktorların kendisiyle çok ilgilendiğini belirtti.

Yılmaz, "Büyüdüğümde onlar gibi çocuk doktoru olmak istiyorum." dedi.

"Kızımın sağlığına kavuşmasını bekliyorum"

Mehmet Şükrü Yılmaz (38) ise kızının eğitim aşkıyla hayata tutunduğunu söyledi.

5 çocuğundan 2'sine talasemi teşhisi konulduğunu, kendisinin de beyninde tümör bulunduğunu dile getiren Yılmaz, bu nedenle ağır işlerde çalışamadığını belirtti.

Yılmaz, 6 yıldır bu hastalıkla mücadelelerinin sürdüğünü dile getirerek Siirt, Batman, Diyarbakır, Adana ve Konya'da pek çok hastaneye götürdüğü kızına şifa aradıklarını ancak kan değerlerinin sürekli düştüğünü kaydetti.

Yaşadıkları mağduriyet üzerine devlet tarafından kendisine maaş bağlandığını anlatan Yılmaz, kızının en büyük hayalinin sağlığına kavuşup arkadaşlarıyla oynamak, eğitimini okulda sürdürmek olduğunu aktardı.

Yılmaz, kızının derslerini hiç aksatmadığını ifade ederek, "Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen görevlendirdi. Geri kalan sürede çocuğumun eğitimini ben sürdürüyorum. Kızımın arkadaşları arasında gezip dolaşabilmesi, okula gitmesi ve sağlığına kavuşmasını bekliyorum. Kardeşi 1,5 yaşında ve o da aynı hastalığı taşıyor. Tedavileri çok sıkıntılı ve masraflı. İlik nakli için destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.