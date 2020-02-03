Talasemili çocuklar sinemada buluştu - Son Dakika
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Talasemili çocuklar sinemada buluştu

6 saat önce

Bursa'da kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar yarı yıl tatilinde sinemada buluştu.

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Bursa'da kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar yarı yıl tatilinde sinemada buluştu.


2013 yılında Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Elif Güler Kazancı önderliğinde gönüllüler tarafından Bursa'da kurulan ve kısa adı HETADER olan Hemofili ve Talasemi Derneği, Nilüfer Musiki Derneği iş birliği ile sinema etkinliği düzenledi. Bir alışveriş merkezinde aileleriyle birlikte sinema keyfi yaşayan çocuklar eğlendi. HETADER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, "Dernek olarak gayemiz, ömür boyu devam eden, irsi kan hastalıklarından hemofili ve talasemi hakkında halkı bilgilendirerek hasta bebek doğumunun engellenmesidir" dedi.


Hemofili ve talasemi başta olmak üzere lösemi gibi tüm kan hastalıkları ile mücadele edip, çocukların tedavi süreçlerinin dışında ruhi gelişimleri için zaman zaman faaliyetler düzenlediklerini belirten Kazancı, önümüzdeki günler de yine Nilüfer Musiki Derneği'nin katkılarıyla çocuklar için düzenleyeceği kahvaltı ve tüm geliri dernek çocuklarının eğitim burslarında harcanmak üzere 26 Şubat Çarşamba akşamı konuk sanatçı Ayşen Birgör'ün de sahne alacağı Merinos AKKM de konser etkinliği gerçekleştireceklerini ifade etti. - BURSA

Kazancı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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