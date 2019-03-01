Son Dakika Haberleri: Talasgücü 2 Haftalık Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor

Talasgücü 2 Haftalık Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor

32 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Talasgücü Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Kırıkhanspor maçı öncesinde üç puana şartlandı.

Talasgücü 2 Haftalık Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Talasgücü Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Kırıkhanspor maçı öncesinde üç puana şartlandı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, 5. Grupta'ta ligin 20. Hafta maçında kendi evinde Kırıkhanspor'u konuk edecek. Ligde son iki haftada galibiyet yüzü göremeyen Sarı-Lacivertli takım bu önemli doksan dakikadan galip ayrılarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ligin son iki haftasında şanssız sonuçlar aldıklarını ifade ederken, "Kırıkhanspor önemli bir takım. Bu maçta galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde sürüyor. Eksik oyuncumuz bulunmuyor. Taraftarlarımızın Pazar günü bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum" dedi. Bu maç öncesinde Talasgücü Belediyespor 26 puan ile 8. sırada yer alırken, Kırıkhanspor ise topladığı 24 puan ile 11. basamakta bulunuyor.

3 Mart Pazar günü Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da 14.00'da oynanacak olan bu mücadeleyi Isparta Bölgesi'nden Umut Kılıç yönetecek. Kılıç'ın yardımcılıklarını Emre Karagel ile Kadir Akıllı üstlenecek. Maçta Mustafa Ünlü ise 4. hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak

Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Josef de Souza, Brezilya'ya Dönüyor! Fenerbahçe Beraberliği, Beşiktaş'ın Uzakdoğu Projesine Sekte Vurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talasgücü 2 Haftalık Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]