Talasgücü Belediyespor 4'te 4 yapmak istiyor

Talasgücü Belediyespor ligde kalan son 4 maçını kazanmak istiyor.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, 22 hafta sonunda 40 puanla ulaştı ve 4.sırada yer alıyor. Lider İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile arasında 15 puan fark bulanan Talasgücü Belediyespor, kalan son 4 hafta maçını kazanarak ligi ilk dört takım arasında tamamlamakta kararlı.



22 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik alan Talasgücü 4 kez de mağlubiyet aldı. 22 maçta 40 gol atan Sarı-Lacivertliler kalesinde ise 16 gol gördü. 5.Grupta en çok gol atan ilk 3 takım arasında yer alan Sarı-Lacivertliler en az gol yiyen ilk iki takımdan birisi. Talasgücü Belediyespor kalan son 4 maçının 2'sini evinde 2 maçını ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve Kapadokya Göremespor maçlarını evinde oynayacak. İdman Yurdu 1925 Spor ve Mucur Yabanlıspor maçını ise deplasmanda oynayacak.



Talasgücü Belediyespor'un kalan 4 maçı:



23.Hafta İçel İdman Yurdu



24.Hafta İdman Yurdu 1925 (D)



25.Hafta Göremespor



26.Hafta Mucur Yabalıspor (D) - KAYSERİ