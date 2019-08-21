Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor'a genç golcü
Son Dakika Spor Haber

Talasgücü Belediyespor'a genç golcü

1 saat önce

BAL Ligi ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen 2001 doğumlu Abdulsamet Demirel'i kadrosuna kattı.

Talasgücü Belediyespor'a genç golcü, System.String[]
BAL Ligi ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen 2001 doğumlu Abdulsamet Demirel'i kadrosuna kattı.

2019-2020 sezonunda Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sarı-Lacivertliler geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen forvet Abdulsamet Demirel'i renklerine bağladı. Futbola 2012 yılında Kayseri Erciyesspor'da başlayan Abdulsamet, 2017 yılında Boluspor'a transfer oldu. Boluspor'un ardından yeniden Kayseri'ye dönen genç oyuncu İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ile anlaştı.

Yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan Abdulsamet Demirel gollerini Sarı-Lacivertliler için atacak. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor, Galatasaray'dan Ozornwafor'u kiraladı
Beşiktaş, Mirin'i Toulouse kiraladığını resmen açıkladı 20 yıllık peruğunu çıkarıp sosyal medyayı sallayan Suat Kaya konuştu: İlk ben yaptım Slimani, Monaco'ya transfer oldu! Ortalık karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor'a genç golcü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]