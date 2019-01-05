Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor Antalya'da

Talasgücü Belediyespor Antalya'da

1 saat önce

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta temsil eden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi Antalya'ya giderek 1 hafta kamp yapacak.

Talasgücü Belediyespor Antalya'da, System.String[]
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta temsil eden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi Antalya'ya giderek 1 hafta kamp yapacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor Antalya'ya giderek ilk antrenmanı bugün gerçekleştirecek. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına Kayseri'de başlayan ve ardından dün karayolu ile Antalya'ya giden Sarı-Lacivertliler Antalya kampında yorucu ve yoğun bir antrenman programı bekliyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinden Antalya kampında bugün ilk çalışmalarını gerçekleştirecek olan Sarı-Lacivertli takımda keyifler ve moraller yerinde. 1 hafta boyunca Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek olan Talasgücü Belediyespor 2-3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Kayseri, Antalya, Spor
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