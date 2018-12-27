Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor Antalya'da Kamp Yapacak

Talasgücü Belediyespor Antalya'da Kamp Yapacak

1 saat önce

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

Talasgücü Belediyespor Antalya'da Kamp Yapacak, System.String[]
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takım 5 Ocak'ta kamp çalışmaları yapmak üzere Antalya'ya gidecek. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ikinci yarının zor geçeceğini söyledi. Aslan, "Adana Vefa'nın ligden çekilmesi her maçı daha zor bir hale getirecek. Alt sıralardaki takımlar 6-7 puan ile ligde kalabilecek. Bu nedenle her maça daha iddialı çıkacaklar. Kolay maç olmayacak. Bizde kendimizi ona göre hazırlayacağız. 5 Ocak'ta Antalya'da yapacağımız kamp ile kadromuzu netleştireceğiz. Genç isimler ile yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla transfer düşünmüyoruz. Duruma göre belki 1-2 oyuncuyu kadromuza katabiliriz" dedi.

Öte yandan takım kaptanı Mustafa Bulut'un omzundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine takımın önemli isimlerinden Canberk Soykuvvet ise 62 Dersimspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Kayseri, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor

Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek 2018'de En Fazla Konuşulan Teknik Direktör, Fatih Terim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:59:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor Antalya'da Kamp Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]