Talasgücü Belediyespor Antalya'da Kamp Yapacak
1 saat önce
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.
Kayseri
'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Antalya
'da kampa girecek.
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarı çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takım 5 Ocak'ta kamp çalışmaları yapmak üzere Antalya'ya gidecek. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan
, ikinci yarının zor geçeceğini söyledi. Aslan, "Adana
Vefa'nın ligden çekilmesi her maçı daha zor bir hale getirecek. Alt sıralardaki takımlar 6-7 puan ile ligde kalabilecek. Bu nedenle her maça daha iddialı çıkacaklar. Kolay maç olmayacak. Bizde kendimizi ona göre hazırlayacağız. 5 Ocak'ta Antalya'da yapacağımız kamp ile kadromuzu netleştireceğiz. Genç
isimler ile yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla transfer düşünmüyoruz. Duruma göre belki 1-2 oyuncuyu kadromuza katabiliriz" dedi.
Öte yandan takım kaptanı Mustafa Bulut
'un omzundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine takımın önemli isimlerinden Canberk Soykuvvet ise 62 Dersimspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:56 Kaynak: İHA
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