Talasgücü Belediyespor, Antalya yolcusu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 2.yarı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kayseri temsilcisi, 5-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ligin ilk yarısını topladığı 22 puan ile 4. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugünü Beştepeler Mesire Alanı'nda kros yaparak geçiren Sarı-Kırmızılı takım iki gün daha Kayseri'de çalıştıktan sonra kamp için Antalya'ya gidecek. 5-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da kamp yaparak ikinci yarıya hazır hale gelmeye çalışacak olan Kayseri ekibi burada 3 hazırlık maçı yapacak. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ligin ikinci yarısı öncesinde tüm eksikleri gidererek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. - KAYSERİ