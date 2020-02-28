Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

6 saat önce

Talasgücü Belediyespor ligin 20.haftasında Pazar günü sahasında Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.

Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor, System.String[]

Talasgücü Belediyespor ligin 20.haftasında Pazar günü sahasında Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor Pazar günü oynayacağı Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Son iki haftadır aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Sarı-Lacivertliler Sorgun Belediyespor maçını da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürmekte kararlı. Ligde geride kalan 19 hafta sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 33 puanla 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligde kalan haftaları en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Sorgun Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesinden İsmail Güzel yönetecek. Güzel'in yardımcılıklarını Recep İlker Kor ve Ümit Yalçın Eser yapacak. Maçın 4.Hakemi Aydın Yakar. - KAYSERİ

Sorgun Belediyespor, Yozgat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın
Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında Recep Karatepe yer alacak

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]