Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor'da hedef 3 puan
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Talasgücü Belediyespor'da hedef 3 puan

7 saat önce

Talasgücü Belediyespor ligin 9.haftasında sahasında oynayacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Talasgücü Belediyespor'da hedef 3 puan, System.String[]

Talasgücü Belediyespor ligin 9.haftasında sahasında oynayacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talas Belediyespor Pazar günü oynayacağı Ceyhanspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 8.hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler topladığı 14 puanla 4.sırada yer alıyor.


18 puanla bir basamak üzerinde yer alan Ceyhanspor'u sahasında ve taraftarı önünde konuk edecek olan Talasgücü Belediyespor'da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak zirveden kopmak istemiyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli yarın yapacağı son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.


Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan haftanın kritik karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesinden Metin Ateş yönetecek. Ateş'in yardımcılıklarını Kerem Kaan ve Şükrü Çavcı yapacak. Maçın 4.Hakemi Serhat Çelik. - KAYSERİ

Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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