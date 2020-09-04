Talasgücü Belediyespor'da hedef şampiyonluk - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor'a kazandırdıkları yeni kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Yalçın, hedeflerinin 3. Lige yükselmek olduğunu söyledi.

Eski Talas Amerikan Koleji'nin bahçesindeki Güreş Eğitim Tesisleri, Talas Belediyesi tarafından yenilenerek Talasgücü Belediyespor Kulüp Tesisleri'ne dönüştürüldü. Burası ayrıca Talas Belediyesi sporcu yetiştirme merkezi olarak da kullanılacak.

Hizmete giren tesislerde incelemelerde bulunan ve ardından sezon açılışı için toplanan gelen futbolcularla tanışan Başkan Yalçın, şampiyon olmamaları için hiçbir engelin bulunmadığını söyledi.

"BU ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRİN"

Futbolcularla sohbet ederek bazı konuların altını çizen Başkan Yalçın, "Bu güzel tesislerden yararlanmak sizlere nasip oldu. Buna bir de stad ekleyebilirsek profesyonellik yolunda önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Burada ne yaparsanız kendiniz için yapacaksınız. Burada şampiyonluk elde ederseniz, 'şampiyon takımın futbolcuları' derler. Bunu iyi değerlendirin, centilmence ama işin hakkını vererek sonuna kadar mücadele edin. Bizim için değerlisiniz. Çünkü siz bu toprakların evladısınız. Şampiyon olmamak gibi bir nedenimiz yok. Yüreğinizi ortaya koyacaksınız ve bunu başaracaksınız inşallah." dedi.

TESİSLER İÇİN TEŞEKKÜR

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan da kazandırdıkları tesisler için Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Birçok üst lig takımında olmayan tesislere kavuştuk. Bunun için çok teşekkür ederiz. Hedefimiz, sizlerin desteği bizim gayretimizle takımımızı 3. Lige çıkarmak." diye konuştu.

Daha sonra Başkan Yalçın'a kendilerini tanıtan futbolcular da şampiyonluk sözü verdi.

BAŞKAN YALÇIN İLK İDMANI İZLEDİ

Başkan Yalçın ve beraberindeki heyet daha sonra antrenman sahasına geçerek sezonun ilk idmanını yapan takımı izledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Takımımız 2020-21 sezonu için top başı yaptı. Sağlıkla şampiyonluklar diliyorum. Bu arada hedefimizi söylemiş oldum. Bu yıl artık BAL'dan 3. Lige geçmek üzere kolları sıvadık ve takımı buna göre dizdik. Teknik heyetten futbolculara kadar herkes buna şartlanmış durumda. Geçen yıl 3-5 arasında bir yerde bitirmeyi hedeflemiştik ve 4. olarak bunu tutturduk. Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk ve kısmet olursa bunu başaracağız." dedi.

Başkan Yalçın, futbol camiasından herkesi buraya davet etmek istediklerini ancak pandemi hassasiyeti nedeniyle daha az katılımlı bir sezon açılışı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"ŞAMPİYONLUK HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan da hedeflerinin 3. Lige yükselmek olduğunu kaydederek, "Başkanım Mustafa Yalçın çok güzel bir tesis kazandırdı. Bu yeni tesisle birlikte şehrimize bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Profesyonel liglerde Kayserispor haricinde takımımız yok. Başkanımızın desteği bizim gayretlerimizle bunu başarmak istiyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ