Talasgücü Belediyespor'dan 3 gollü galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Kepez Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Kepez Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıkları Antalya'da kampa girerek sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, ikinci hazırlık maçını oynadı. Hazırlık maçında Kepez Belediyespor ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. Kepez Belediyespor karşısında Talasgücü Belediyespor'un gollerini Recep Yaşar, Furkan Camcı ve penaltıdan Ramazan Taş kaydetti. Talasgücü Belediyespor ilk hazırlık maçında ise Ünye 1957 Spor'u 1-0 mağlup etmişti. - KAYSERİ

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