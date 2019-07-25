Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor'dan bir transfer daha
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Talasgücü Belediyespor'dan bir transfer daha

57 dakika önce

Talasgücü Belediyespor dış transferde Ladik Belediyespor'da forma giyen Ali Osman Aydoğan'ı transfer etti.

Talasgücü Belediyespor'dan bir transfer daha, System.String[]
Talasgücü Belediyespor dış transferde Ladik Belediyespor'da forma giyen Ali Osman Aydoğan'ı transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Sarı-Lacivertliler bir transfer daha yaptı.

Geçen sezon Samsun Ladik Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Osman Aydoğan yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek.

2001 yılında futbola B.Derespor'da başlayan 1990 doğumlu futbolcu Ali Osman Aydoğan sırasıyla Pazarspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Samsunspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraş A.Ş, 24 Erzincanspor, Derincespor A.Ş ve Ladik Belediyespor formaları giydi. Oynadığı takımların birçoğunda profesyonel olarak forma giyen Ali Osman 8 yıl aradan sonra amatöre dönüş yaptı ve Ladik Belediyespor forması giydi. Üst üste ikinci sezon amatör olarak forma giyecek olan tecrübeli futbolcu Ali Osman Aydoğan, bir çok başarıya imza attı

Ali Osman Aydoğan'ın kariyerinde oynadığı maçlar ve attığı goller;

U21 Ligi - 24 maç 2 gol

Türkiye Kupası -5 maç 1 gol

TFF 3.Lig - 98 maç 4 gol

TFF 2.Lig - 78 maç

DSGL Türkiye Şampiyonası - 2 maç 1 gol

DSGL - 25 maç 2 gol

BAL Ligi - 39 maç 1 gol - KAYSERİ
Osman Aydoğan, Ali Osman, Ladik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
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