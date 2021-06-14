Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisini kaybeden Sarı-Lacivertliler ikinci maçında ise deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi'ne kaybetti grupta son sırada yer aldı.

Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'ne 1-0 mağlup oldu.

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