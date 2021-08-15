Talasgücü Belediyespor golcüsünü buldu

Talasgücü Belediyespor, geçen sezon Alanya Kestelspor forması giyen forvet oyuncusu Muhammet Özdemir'i transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor dış transferde Muhammet Özdemir ile anlaştı. Kayseri'ye gelerek yeni takımı ile sözleşme imzalayan Muhammet Özdemir gollerini Sarı-Lacivertli takım için atacak. 1989 doğumlu forvet oyuncusu Muhammet Özdemir, daha önce Konya Ereğlispor, 68 Aksaray Belediyespor, Sarayönü Belediyespor, Atakum Belediyespor, Hendekspor, Bartınspor, Çarşambaspor ve Alanya Kestelspor formaları giydi.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Alanya Kestelspor forması giyen ve Bölgesel Amatör ligde attığı gollerle bir çok takımda gol krallığı sevinci yaşayan tecrübeli forvet Muhammet Özdemir ile anlaşma sağladık. Tecrübeli oyuncu ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ