Talasgücü Belediyespor grubu galibiyetle tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor grubun son maçında deplasmanda Çorum ekibi Çimentospor'u 4-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi. Talasgücü Belediyespor 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı ve 9 puanla grubu 2.sırada tamamladı.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?