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Talasgücü Belediyespor, iç saha kâbusunu geride bıraktı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk iç saha galibiyetini ligin 11. Haftasında İdman Yurdu 1925 takımını 4-1 yenerek elde etti.

Talasgücü Belediyespor, iç saha kâbusunu geride bıraktı, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk iç saha galibiyetini ligin 11. Haftasında İdman Yurdu 1925 takımını 4-1 yenerek elde etti.


Bölgesel Amatör Lig 5. Gru'ta bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Talasgücü Belediyespor, Kayseri'de ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta İdmanyurdu 1925 takımını yenerek elde etti. Bu sezon kendi evinde 5. Maçına çıkan Sarı-Lacivertli takım daha önce oynadığı maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alabilmişti. Grupta zirvenin iddialı takımları arasında bulunmasına rağmen sadece iç saha maçları değerlendirildiğinde 12. Basamakta kendine yer bulabilen Kayseri temsilcisi, bu hafta ise deplasmanda Kapadokya Göremespor ile karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısına ise kendi sahasında oynayacağı Mucur Yabanlıspor maçı ile nokta koyacak.


Kapadokya Göremespor-Talasgücü Belediyespor maçı 8 Aralık Pazar günü Nevşehir 3 Nolu sahada saat 14.00'da başlayacak. Maçı İlhan Maçin, Yeter Karaçalı ve Abdullah Semerci hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede Süleyman Karacan ise 4. Hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ

Kapadokya, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:42 Kaynak: İHA
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