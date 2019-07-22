Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor iç transferde 10 isim ile anlaştı
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Talasgücü Belediyespor iç transferde 10 isim ile anlaştı

23 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon iç transferde isim ile yeniden anlaştı.

Talasgücü Belediyespor iç transferde 10 isim ile anlaştı, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon iç transferde isim ile yeniden anlaştı.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde Burak Öztürk, Göksel Arsoy, Mustafa İlkay Kartal, Mehmet Tahir Kalem, Recep Daylak, Yunus Öztürk, Ali Yılmaz, Okan Yenidünya, Furkan Özdemir ve kaleci Mustafa Umut Mete ile yeniden anlaştı. Teknik Direktör Halil Aslan yönetimindeki Talasgücü Belediyespor'da iç transfer anlaşma sağladığı 10 oyuncunun yanı sıra diğer oyuncular ile görüşmeleri sürdürüyorlar.

İşte iç transfer anlaşılan isimler;

Burak Öztürk - Stoper

Göksel Arsoy - Sol bek

Yunus Öztürk -Stoper

Recep Daylak - Stoper -Sol bek

Mehmet Tahir Kalem - Stoper

Ali Yılmaz - Stoper

Mustafa Umut Mete - Kaleci

Mustafa İlkay Kartal - Orta Saha

Okan Yenidünya - Orta Saha

Furkan Özdemir - Kanat - KAYSERİ
Göksel Arsoy, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
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