Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor Kampı Tamamlıyor

Talasgücü Belediyespor Kampı Tamamlıyor

9 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı yarın sona eriyor.

Talasgücü Belediyespor Kampı Tamamlıyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı yarın sona eriyor.

BAL Liginde Kayseri'yi tek temsil eden takım olan ligin ikinci yarısını öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. 1 haftalık kampın sonuna gelen Sarı-Lacivertliler yarın sabah yapacağı son antrenmanın ardından Antalya kampını tamamlayarak Kayseri'ye dönecek. Oldukça verimli bir kamp dönemi geçiren Talasgücü Belediyespor'u ligin ikinci yarısında bir birinden zorlu ve kritik maçlar oynayacak. Çalışmalarına hafta başından itibaren kendi tesislerinde devam edecek olan Sarı-Lacivertliler ikinci yarının ilk maçını sahasında 1970 Hisarspor'u konuk edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Spor
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