Talasgücü Belediyespor kampta ikinci maçına çıkacak - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor kampta ikinci maçına çıkacak

7 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya-Belek'te kamp yaparak sürdürüyor.

Talasgücü Belediyespor kampta ikinci maçına çıkacak, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya- Belek'te kamp yaparak sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım bugün kampta ikinci hazırlık maçını oynayacak.


Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ligin ilk yarısını 22 puan ile 4. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor'da Antalya kampı sorunsuz şekilde devam ediyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde günde çift idman ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, kamptaki ilk hazırlık maçında İstanbul 500 Evler ile 2-2 berabere kaldı. Talasgücü Belediyespor, kamptaki ikinci hazırlık maçını ise bugün 15.00'da Belediye Kütahyaspor ile oynayacak.


Kampta son hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü Bergama Belediyespor ile oynayacak olan Talasgücü Belediyespor, Pazar günü yapacağı sabah antrenmanı ile kampı noktalayacak. - KAYSERİ

Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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