Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor kart kolik oldu
Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor kart kolik oldu

Talasgücü Belediyespor kart kolik oldu

1 saat önce

Talasgücü Belediyespor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda 3 kırmızı kartla ilk sırada.

Talasgücü Belediyespor kart kolik oldu, System.String[]

Talasgücü Belediyespor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda 3 kırmızı kartla ilk sırada.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 3.hafta sonunda en fazla kırmızı kart gören takımlar açıklandı. İlk 3.haftada 3 kırmızı kart gören Sarı-Lacivertli takımda teknik heyet her antrenman öncesi futbolcularına gereksiz kart görmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.


Kayseri ekiplerinden Talas Gücü Belediyespor 3 kırmızı kart ile 5.Grubunun en fazla kart gören takımı oldu. Sarı-Lacivertli takımda Doğancan Akkaya ligin 2.haftasında Reyhanlıspor maçında kırmızı kart görürken, Burak Gezer ve Furkan Özdemir ise ligin 3.haftasında Pozantı Gençlik ve Spor maçında kırmızı kart gören futbolcular oldular. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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