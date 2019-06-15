Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
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2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor gerçek kupasına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
2018-2019 sezonu U19 Türkiye
Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor gerçek kupasına kavuştu. Samsun
'da düzenlenen final müsabakalarında rakipleri tek tek geçerek kupaya uzanan Kayseri
ekibi final maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle şampiyonluk kupasını alamamıştı.
Final maçının ardından Kayseri'ye dönen ve Talas Belediyesinde yapılan törenle Kayseri İl Şampiyonluğu kupasını alan Sarı-Lacivertliler bu kez de U19 Türkiye Şampiyonluğu kupasına kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadı. Kayseri amatör futbol tarihinde bir ilke imza atan Talasgücü Belediyespor U19 takımı aldığı bu büyük başarı sonrası kupasına geçte olsa kavuştu.
Gerçek kupasını alan Talasgücü Belediyespor U19 takımı futbolcular ve teknik heyeti bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler. Kupa daha sonra müzedeki yerini aldı. - KAYSERİ
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