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Talasgücü Belediyespor kupasını aldı

28 dakika önce

U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor düzenlenen tören ile şampiyonluk kupasını aldı.

Talasgücü Belediyespor kupasını aldı, System.String[]
U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor düzenlenen tören ile şampiyonluk kupasını aldı.

Talas Belediyesi önünde şampiyonluk töreni düzenlendi. Kupa törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, futbolcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Meşaleler ve davul zurna ile karşılanan Talasgücü Belediyespor U19 takımı, Başkan Mustafa Yalçın tarafından tek tek tebrik edildi. Törende kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Futbolcularımızı alnından öpüyorum. Allah onların bahtlarını açık etsin. Nice yıllara diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, törende yaptığı konuşmada bu başarının alkışlanması gerektiğini ifade ederek, "Sporda başarı kolay kazanılmıyor. Çok çalışmak gerekiyor, çalışana destek olmak gerekiyor. Bizleri gururlandıran, bu şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza ve sporcularımıza destek olanları tebrik ediyorum" dedi.

Talasgücü Belediyespor teknik direktörü Necati Karadağ da, "Kolay olmadı. Geçen seneden yarım kalan işimiz vardı. Türkiye genelinde 1400 takım arasından birinci olduk. Kayseri'de de bir ilki başardık. Bunlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Sonrasında Talasgücü Belediyespor'a şampiyonluk kupası ve madalyaları takdim edildi. Sarı Lacivertli ekip, marşlar ve sloganlar eşliğinde Türkiye Şampiyonu olmanın gururunu yaşadılar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:59 Kaynak: İHA
Talas, Kayseri, Türkiye, Spor
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