Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmaniye Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmaniye Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor hafta sonu Osmaniye deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Ligin 4. haftasında sahasında oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Sarı-Lacivertliler deplasmanda Tüysüzspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Tüysüzspor maçı öncesi oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler 5 puanla 9. sırada yer alıyor. 20 Ekim 2019 Pazar günü Osmaniye Cevdetiye 4 Nolu sahada oynanacak olan Tüysüzspor ile Talasgücü Belediyespor karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. Bu zorlu müsabakayı Karabük Bölgesinden Ali Emir Yolcu yönetecek. Yolcu'nun yardımcılıklarını Emrah Selim Göl ve Ercan Çat yapacak. Maçın 4. Hakemi Hasan Can Tamtekin.


Ligde üst sıraları hedeflediklerini belirten Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan; "Talasgücü Belediyespor olarak deplasmanda oynadığımız maçlarda stresten uzak rahat futbol oynayarak sonuca gitmesini bilen bir takımız. Tüysüzspor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Takım olarak ligde üst sıralara yükselişimizi sürdürmeye kararlıyız "dedi. - KAYSERİ

Osmaniye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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