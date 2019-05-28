Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor U19 finalde
Son Dakika Spor Haber

Talasgücü Belediyespor U19 finalde

3 saat önce

U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.

Talasgücü Belediyespor U19 finalde, System.String[]
U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.

Samsun'da oynadığı yarı final maçında Adana Yüksel Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor adıı finala yazdırarak tarih yazmaya devam ediyor.

U19 Türkiye Şampiyonasında kayıpsız yoluna devam eden Sarı-Lacivertliler bugün final maçında İstanbul ekibi İFAspor ile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor final maçını kazanarak U19 Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Sarı-Lacivertliler kupayı kazanması halinde Kayseri'ye bir ilki yaşatacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:10 Kaynak: İHA
Adana, Samsun, Kayseri, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor U19 finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]