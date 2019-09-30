Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle kapattılar
Son Dakika Spor Haber

Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle kapattılar

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 2.haftasını mağlubiyetle kapattılar.

Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle kapattılar, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 2.haftasını mağlubiyetle kapattılar.


Talasgücü Belediyespor, sahasında Reyhanlıspor'a 1-0 mağlup olurken, Yahyalıspor ise deplasmanda 15 Temmuz İskenderunspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Hem Talasgücü Belediyespor hem de Yahyalıspor 2.hafta sonunda 1 puanda kaldılar.


Talasgücü Belediyespor 10 kişi kaldığı rakibi karşısında 84.dakikada yediği goller sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Yahyalıspor ise deplasmanda 1-0 önde olduğu karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. İki Kayseri ekibi ligin 2.haftasını puansız kapattılar.


Ligin üçüncü haftasında Talasgücü Belediyespor deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor ile karşı karşıya gelecek, Yahyalıspor ise sahasında Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor
Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü! Canlı yayında açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:19:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle kapattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]