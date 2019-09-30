Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle kapattılar

Spor Toto Bölgesel Amatör 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 2.haftasını mağlubiyetle kapattılar.



Talasgücü Belediyespor, sahasında Reyhanlıspor'a 1-0 mağlup olurken, Yahyalıspor ise deplasmanda 15 Temmuz İskenderunspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Hem Talasgücü Belediyespor hem de Yahyalıspor 2.hafta sonunda 1 puanda kaldılar.



Talasgücü Belediyespor 10 kişi kaldığı rakibi karşısında 84.dakikada yediği goller sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Yahyalıspor ise deplasmanda 1-0 önde olduğu karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. İki Kayseri ekibi ligin 2.haftasını puansız kapattılar.



Ligin üçüncü haftasında Talasgücü Belediyespor deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor ile karşı karşıya gelecek, Yahyalıspor ise sahasında Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ