Talasgücü Belediyespor yükselişte - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor yükselişte

6 saat önce

Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.

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Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.


Talasgücü Belediyespor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:


14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor


15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü


16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik


17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü


18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor


19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü


20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor


21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor


Talasgücü Belediyespor'un ligde kalan son 5 maçının 2'sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor'u konuk edecek. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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