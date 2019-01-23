Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor Zor Deplasmanda

Talasgücü Belediyespor Zor Deplasmanda

54 dakika önce

Talasgücü Belediyespor ligin 15.haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medcem Silifke Belediyespor'a konuk olacak.

Talasgücü Belediyespor Zor Deplasmanda, System.String[]
Talasgücü Belediyespor ligin 15.haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medcem Silifke Belediyespor'a konuk olacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri tek temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısında sahasında 1970 Hisarspor'u 4-0 yenerek başladı. Ligin ikinci yarısında iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler bunu devam ettirmek istiyor. Ligin 15.haftasında Pazar günü deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacak olan Talasgücü Belediyespor'da tek hedef galibiyet. Medcem Silifke Belediyespor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde günde tek antrenmanla sürdüren Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı devam eden Altan Güneş dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

21 puanla ligde 6.sırada rahat bir konumda olan Talasgücü Belediyespor lig sonuna kadar ligin hem üst sırasını hem de alt sırasını belirleyeceği takımlarından biri olacak. Ligin ikinci yarısında genç bir kadro ile sezonu tamamlayacak olan Sarı-Lacivertli takımda geçtiğimiz hafta sonu oynanan 1970 Hisarspor maçındaki futbol ve mücadele teknik heyet ile yönetimi sevindirdi.

Pazar günü Mersin'de Silifke İlçe Stadında oynanacak olan Medcem Silifke Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor müsabakası saat 14.00'de başlayacak. Talasgücü Belediyespor bu maç için Cumartesi günü karayolu ile Mersin'e gidecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Kayseri, Silifke, Spor
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