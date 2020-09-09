Talasgücü kamp için Nevşehir'i seçti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Talasgücü Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-Lacivertli takım lig tarihinin başlamasının ardından Nevşehir'de 10 gün sürecek bir kamp yapacak.

Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan yönetiminde yeni sezon için hazır hale gelmeye çalışıyor. Haftanın 4 günü çift idman yapan ekipte moraller yerinde. Çalışmaları değerlendiren Antrenör Halil Aslan; "Haftanın 4 günü çift antrenman yapıyoruz. 2 günü de tek antrenman ile geçiriyoruz. Haftanın 1 günü ise futbolcularımız izinli oluyor. Sezon öncesinde saat gibi işleyen bir program var. Nevşehir'de 10 günlük kamp programı düşünüyoruz. Bu 10 gün içerisinde hazırlık karşılaşmalarına ağırlık vereceğiz. Talasgücü Belediyespor'un 10 günlük kamp programı liglerin başlama tarihi ile belirlenecek" şeklinde konuştu. - KAYSERİ