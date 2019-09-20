Talasgücü'nde hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele edecek Talasgücü Belediyespor, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Yahyalıspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



22 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Yahyalı Stadı'nda bir başka Kayseri temsilcisi Yahyalıspor maçıyla sezona başlayacak sarı lacivertli takımda çalışmalar bugün yapılan son idmanla sona erdi.



Grubunda üç Mersin, iki Adana ve iki Hatay takımının yanı sıra Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ile Aksaray temsilcileriyle mücadele edecek Talasgücü, kadrosunu genç ve dinamik oyuncularla kurdu.



Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Halil Aslan, "BAL'da yeni sezon bütün takımlara hayırlı olsun. 3 sezondan beri şehrimizi ve belediyemizi ligde en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yaklaşık iki aydan bu yana yoğun bir çalışma programını geride bıraktık. Bu dönemde bol hazırlık maçı yaparak takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyonunu kısa sürede tamamladık. Bu yıl ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan bir kadro oluşturduk. İnşallah bu yıl hedefimiz ligi üst sıralarda tamamlamak. Ligin ilk maçı olan Kayseri derbisinde şehrimize yakışır bir oyun ile puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ