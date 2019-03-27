Son Dakika Haberleri: Talasgücü'nde Oyunculara 5 Gün İzin

Talasgücü'nde Oyunculara 5 Gün İzin

13 dakika önce

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor'da bugün yapılan çalışma sonrasında oyunculara 5 gün izin verildi.

Talasgücü'nde Oyunculara 5 Gün İzin, System.String[]
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor'da bugün yapılan çalışma sonrasında oyunculara 5 gün izin verildi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynadığı son maçta İçelspor'a 2-0 yenilen Talasgücü Belediyespor, bu maçın ardından Kayseri'ye dönerek çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Bu hafta ligde maç oynanmayacak olması nedeniyle, Teknik Direktör Halil Aslan, bugün yapılan son çalışmanın ardından oyuncularına 5 gün izin verdi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Aslan, "Ligde ara olması nedeniyle oyuncularımıza 5 gün izin verdik. Yoğun bir tempodan geçildiği için hazırlık maçı düşünmedik. Oyuncularımız Salı günü kendi tesislerimizde toplanarak çalışmalara kaldığı yerden başlayacak" dedi.

Talasgücü Belediyespor, geride kalan 23 haftada topladığı 30 puan ile 8. sırada bulunurken, lige verilen aranın ardından 24. hafta maçında kendi evinde 7 Mart Kadirli Demirspor'u konuk edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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