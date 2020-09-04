Talasgücü sezonun ilk idmanını yaptı

BAL takımlarından Kayseri Talasgücü Belediyespor, yeni sezonun ilk idmanını yaptı.
Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden olan Talasgücü Belediyespor, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmayı gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, başarılı bir sezon geçirmenin planı içerisinde. Dualarla yeni sezona bismillah diyen Talasgücü Belediyespor, Türkiye 3.Ligi'ne yükselebilmenin mücadelesini verecek.
Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimize başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Umarım Kayseri'mize ve Talas'ımıza yaraşır sonuçlara imza atarlar" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 08:58 - Kaynak: İHA
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