Talaslı Muhtarlar Ali Dağı'na ağaç dikti - Son Dakika

Talas Belediyesi, Muhtarlar Günü kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenledi. Talas'a bağlı mahallelerin muhtarları, Başkan Mustafa Yalçın ile birlikte Ali Dağı 360 yürüyüş yolu üzerinde ağaç dikti.

Adlarına düzenlenen ağaçları muhtarlarla ile birlikte diktikten sonra bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm muhtarların gününü kutladığını belirterek, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Ali Dağı'nda ağaç dikme etkinliğindeyiz. Bütün muhtarlarımızla beraber ağaçlarımızı diktik. Kendilerine nice sağlıklı, başarılı, uzun ömürler diliyorum. Muhtarlarımızın çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en köşe bucaktaki çalışmaları anlamına geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Biz muhtarlarımızla her ay bir araya geliyor ve mahallelerimizi konuşuyoruz. Bu ay iki defa bir araya gelmiş olacağız. Bu vesileyle bir kez daha bütün muhtarlarımızın 'Muhtarlar Gününü' kutluyorum." dedi.

"GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU"

Başkan Yalçın ile birlikte Ali Dağı'na ağaç diken muhtarlar da burada bir dikili ağaçları olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Peygamber Efendimiz, kıyamet kopuyor da olsa elinizdeki fidanı dikin' buyurmuştur. Hem bize bu imkanı sağlayan hem de günümüzü kutlayan değerli Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenleri de tebrik ederiz." diye konuştu. - KAYSERİ