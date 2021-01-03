Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap - Son Dakika

Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap

03.01.2021 10:32
Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap, System.String[]

Talaslı üreticilerin kış dönemini verimli geçirmeleri için Talas Belediyesi tarafından başlatılan online tarımsal eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Talaslı üreticilerin kış dönemini verimli geçirmeleri için Talas Belediyesi tarafından başlatılan online tarımsal eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Dersleri anlatan Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca, Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ramazan Bakır ile birlikte üretici işletmelerine giderek program kapsamında gelen soruları yerinde yanıtladı. Ziyaretlerde 'Hayvan Bakım, Besleme ve Rasyon Hazırlama' başta olmak üzere hayvanlar için uygun barınma ortamları, yem saklama koşulları, sulama vs. gibi birçok konuda üreticilere yerinde bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Yusuf Konca, online derslere ek olarak yürütülen bu tür çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi. Yem hazırlamadan hayvan bakımına kadar pek çok konuya online olarak anlattıklarını fakat bunun ne derece doğru yapılabildiğini tespit edemediklerini ifade eden Konca, bu ziyaretlerle derslerde anlatılanların üreticiler tarafından nasıl uygulandığını görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Talas Belediyesi'nin çok güzel bir bölgesel kalkınma çalışması gerçekleştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Konca, "Sağ olsun belediyemiz güzel bir faaliyet başlattı ve biz de eğitimci olarak buna destek veriyoruz. 2 hafta üst üste hayvan besleme konusunda birçok detayı online olarak anlattık. Şimdi de burada hem üreticilerimizin sorularını yanıtlıyoruz hem de anlattıklarımızın nasıl uygulandığını görme fırsatı buluyoruz" dedi.

Talaslı üreticiler de online ders ve yerinde soru cevap uygulamalarından memnun olduklarını ifade etti. Bu program sayesinde hem doğru şekilde hayvan besleme konusunda hem de maliyetleri aşağı çekme konusunda bilgiler aldıklarını söyleyen üreticiler, düzenlenen eğitim programlarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap
Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap
Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap
Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap

Ziraat Fakültesi, Talas Belediyesi, Öğretim Üyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talaslı üreticilere uzaktan eğitim, yerinde soru-cevap - Son Dakika


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