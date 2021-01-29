Talat Bulut harekete geçti! Taciz karşıtı 43 isim hakkında şikayet
29.01.2021 07:52
2018 yılında yaşandığı öne sürülen olay üzerine Şimşek suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı vermişti.
2018 yılında yaşandığı öne sürülen olay üzerine Şimşek suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı vermişti. Çevirmen Deniz Gedizlioğlu, internet sitesinde konuyla ilgili bir yazı yazdı, çok sayıda isim de o yazıyı sosyal medyada paylaştı.
Talat Bulut, Gedizlioğlu'dan 'aleni hakaret' suçunu, 43 kişiden ise 'aleni hakaretin zincirleme biçimde işlenmesi' suçunu işledikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bulut'un şikayet ettiği isimler arasında oyuncular Devin Özgür Çınar, Elit İşcan, sinema yazarı Berke Göl ve çizer Aslı Alpar da var.
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