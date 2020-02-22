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Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davası reddedildi
43 dakika önce
"Yasak Elma" adlı dizide rol alan ünlü oyuncunun kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmiş ancak savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.
"Yasak Elma" adlı dizide rol alan ünlü oyuncunun kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmiş ancak savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.
Takipsizlik kararının ardından Bulut, "Söylemezsem Olmaz" adlı programda kendisini 'tacizci aktör' olarak lanse ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken'e tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır devam eden karar duruşmasına taraflar katılmadı. Mahkeme, Talat Bulut'un 100 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:20
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