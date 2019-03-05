Son Dakika Haberleri: Talat Papatya'dan Sağduyu Çağrısı

Talat Papatya'dan Sağduyu Çağrısı

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan vekili Talat Papatya camia olarak kenetlenerek bulundukları yerden çıkacaklarını söyledi.

Talat Papatya'dan Sağduyu Çağrısı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan vekili Talat Papatya camia olarak kenetlenerek bulundukları yerden çıkacaklarını söyledi.

Haftayı küme düşme potasında kapatarak taraftarlarını üzen Göztepe'de Başkan vekili Talat Papatya, taraftara sağduyu çağrısında bulundu. Geride kalan 10 haftada provokasyonlara gelmemeleri gerektiğinin altını çizen Papatya, "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu istiyoruz. Bizim taraftarımızdan destek istememiz abesle iştigal olur. Onlar her zaman bizim yanımızda. 10 haftalık kritik süreçte onlardan çok daha dikkatli ve sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Taraftarlarımızdan son maçlarda onlardan ayrı kalmamıza neden olabilecek en ufak provokasyona kapılmamasını istiyoruz. Onlara çok ihtiyacımız var" dedi.

"Kenetlenme zamanı"

Tüm camianın kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Papatya, "Sezon bittikten sonra nerede yanlış yaptığımızı detaylarıyla inceleyeceğiz. Zaman bu negatif enerjiyi dağıtma, kenetlenip, pozitif enerjiyle takımı yukarıya çekme zamanı. İç sahada veya dış sahada kenetlenmiş duruşumuzu bozmamamız lazım. Artık kenetlenme zamanı, oyuncular ve teknik heyetin taraftarlarımızın ve basının desteğiyle bu durumdan çıkacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Spor
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