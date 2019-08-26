Son Dakika Haberleri: "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" için başvurular başladı
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"Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" için başvurular başladı

1 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl beşincisi takdim edilecek "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" başvuruları başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl beşincisi takdim edilecek "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" başvuruları başladı.

Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, eserler yazar Doğan Hızlan başkanlığındaki Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olan ve 5 yıl önce vefat eden Talat Sait Halman anısına başlatılan ödül için yayınevleri veya çevirmenler başvuru yapabilecek.

Eserler yazar ve çevirmenler Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

Belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin lira tutarında nakit destek sağlanırken, ödülün sahibi aralık ayında açıklanacak.

"Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" başvuruları 20 Eylül akşamına kadar kabul edilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Doğan Hızlan, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:22 Kaynak: AA
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