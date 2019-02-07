Son Dakika Haberleri: Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlandı

51 dakika önce

- Talat Terim son yolculuğuna uğurlandıADANA(İHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, öğlen namazına müteakkip kılınan cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Talat Terim son yolculuğuna uğurlandı

ADANA(İHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, öğlen namazına müteakkip kılınan cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Adana, Fatih Terim, Spor
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