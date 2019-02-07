Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlandı
51 dakika önce
- Talat Terim son yolculuğuna uğurlandıADANA(İHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, öğlen namazına müteakkip kılınan cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Talat Terim son yolculuğuna uğurlandı
ADANA(İHA)- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim, öğlen namazına müteakkip kılınan cenaze namazının ardından Adana
Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
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