Talatpaşa Caddesi ve bazı bağlantı yolları Atatürk'ü Bulvarı olacak - Son Dakika

Edirne Belediyesi Meclisince Talatpaşa Caddesi ve bazı bağlantı yollarının adının Atatürk Bulvarı olarak değiştirilmesine karar verildi.

Meclis, Selçuk Çakır başkanlığında belediyede toplandı.

Belirtilen 11 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan Meclis, 5. gündem olarak Atatürk Bulvarı oluşturulması maddesini de görüştü.

Çakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında milletinin, vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştığını ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını belirtti.

Bulvar içerisine dahil edilecek yollar ve alanlarında belirtildiği maddenin görüşmesinde Talatpaşa Caddesi'nin adının Atatürk Bulvarı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Çakır, oy birliği kararı için meclis üyelerini alkışladı.

Mecliste, şehit yakınları ve gazilerden atık su bedeli alınmamasına da karar verildi.