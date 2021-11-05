"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz" - Son Dakika

"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz"
05.11.2021 09:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi
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