"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Türkiye 'nin Afganistan 'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi

Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz