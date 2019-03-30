Talebi Geri Çevrilen Kişinin Doktoru "Tehdit Ettiği" İddiası

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, bir kişinin, kanuna aykırı talebini geri çeviren doktoru tehdit ettiğini ileri sürdü.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, bir kişinin, kanuna aykırı talebini geri çeviren doktoru tehdit ettiğini ileri sürdü.



Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da 27 Mart'ta poliklinik hizmeti veren bir doktor arkadaşlarına gidip iş başvurusu için rapor almak isteyen bir vatandaşın kanuna aykırı talebinin geri çevrildiğini belirtti.



Bu kişinin bunun üzerine Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 hattını aradığını aktaran Sezen, "SABİM'den İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisine iletilen bilgi ise kişinin, 'Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım' şeklinde tehditte bulunduğu yönündedir. Bu bilgi karşısında müdürlük yetkililerinin yapması gereken tehdit suçunu adli mercilere bildirmek iken, doktorumuzu arayarak iyice paniğe kapılmasına neden olmuşlardır. Doktorumuz kendisi polise giderek suç duyurusunda bulunmuştur." ifadesini kullandı.



Sezen, bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevlinin Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlediğini öne sürerek, şöyle devam etti:



"Görevini yerine getirmeyen yetkililer o gün ve bir sonraki gün doktor arkadaşımızın can güvenliği açısından poliklinik hizmetini devam ettirememesinin müsebbibidir. Konu, Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından en üst düzeyde adli mercilere iletilmiş olup derneğimiz ve federasyonumuz tarafından yakinen takip edilmektedir. Olayın bir diğer acı verici boyutu ise SABİM'in maksadının dışına çıkmış olmasıdır. SABİM'e iletilen şikayetler çoğu zaman arkadaşlarımız aleyhinde soruşturmalar açılarak çözülmeye çalışılmaktadır. Bu haliyle SABİM, hekim arkadaşlarımız açısından mobbing unsuru haline getirilmiştir. SABİM şikayetleri, gerçekten hekim arkadaşlarımızın mevzuata aykırı

davranışlarının tespiti halinde soruşturmayla sonuçlandırılmalıdır. Bunu yapabilmek için iletişim merkezlerindeki personelin eğitim ve bilgi açıkları acilen giderilmelidir."



Sezen, SABİM'e gelen şikayetlerin yüzde 95'inin şikayet konusu olamayacak, yüzde 5'inin ise hekimlerin değil, sistemin sorunları neticesinde ortaya çıkan olumsuzlukları konu edindiğini anlatarak, sadece vatandaşların taleplerinin değil, aynı zamanda çalışanların da haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

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