Son Dakika Haberleri: Talebimiz Karşılanmazsa Ülkedeki Her Yolu ve Köprüyü Kapatarız

Talebimiz Karşılanmazsa Ülkedeki Her Yolu ve Köprüyü Kapatarız

1 saat önce

MACARİSTAN'DA muhalefet tarafından 'köle yasası' olarak adlandırdığı 'fazla mesai' yasasını protesto için Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, parlamento binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'na yürüdü.

Talebimiz Karşılanmazsa Ülkedeki Her Yolu ve Köprüyü Kapatarız, System.String[]
MACARİSTAN'DA muhalefet tarafından 'köle yasası' olarak adlandırdığı 'fazla mesai' yasasını protesto için Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, parlamento binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'na yürüdü. 2019'un Orban'a karşı direniş yılı ilan edildiği ülkede toplanan kalabalığa konuşan Macar Sendikalar Birliği Başkanı Laszlo Kordas, Başbakan Viktor Orban'a taleplerinin bulunduğu bir liste vereceklerini ve kendisinden 5 gün içinde müzakere kurulu oluşturmasını isteyeceklerini söyledi.

İMZA KAMPANYASI VE GREV

Taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ise 19 Ocak'ta ülke genelinde grev ilan edeceklerini belirten Kordas, ülke genelinde yolları ve köprüleri kapatacaklarını ifade etti. Ana muhalefet partisi Jobbik Sözcüsü Peter Jakab ise konuşmasında, partisinin "köle yasası"na karşı imza kampanyası başlatacağını kaydetti. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren ve 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkaran yasanın geri çekilmesi için yapılan protestolarda çok defa polis ve eylemciler karşı karşıya gelmiş ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:45 

Parlamento, Güncel
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