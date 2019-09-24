Son Dakika Haberleri: Talep endişeleri etkisiyle petrol fiyatları düştü
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Talep endişeleri etkisiyle petrol fiyatları düştü

2 saat önce

Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Avrupa'dan gelen Euro Bölgesi'nin satın alma yöneticileri endeksinin altı yılın en düşük düzeyine düşmesi etkisiyle Orta Doğu gerilimlerinden talep endişelerine yönelmesi sebebiyle düştü.

Talep endişeleri etkisiyle petrol fiyatları düştü, System.String[]

– Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Avrupa'dan gelen Euro Bölgesi'nin satın alma yöneticileri endeksinin altı yılın en düşük düzeyine düşmesi etkisiyle Orta Doğu gerilimlerinden talep endişelerine yönelmesi sebebiyle düştü.

Diğer yandan, Saudi Aramco'nun üretiminin saldırı öncesi düzeylere dönmesinin aylar sürebileceği haberleri düşüşü baskıları.

Kasım ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent petrol fiyatları yüzde 1.05 düşüşle varil başına 64.1 dolara ve ABD hafifi petrolü yüzde 1.01 düşüşle 57.99 dolara geriledi.

- İstanbul

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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