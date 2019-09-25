Son Dakika Haberleri: Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü
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Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası oluşan ticari iyimserliğin petrol talebini düşüreceği endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası oluşan ticari iyimserliğin petrol talebini düşüreceği endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.84 düşüşle 62.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 düşüşle 56.88 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aleyhine meclis soruşturması açıldığı açıklamaları sonrası ekside işlem gördü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 18.555 dolardan,

altın, yüzde 0.32 düşüşle 1,535.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.29 düşüşle 2.599 dolardan,

platin, yüzde 0.51 düşüşle 950.5 dolardan ve

paladyum yüzde 0.23 düşüşle 1,642.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 458 liraya, Cumhuriyet altını da 1,895 liraya yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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