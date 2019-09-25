Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 458 liraya, Cumhuriyet altını da 1,895 liraya yükseldi.

platin, yüzde 0.51 düşüşle 950.5 dolardan ve

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.84 düşüşle 62.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 düşüşle 56.88 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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